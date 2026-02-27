Houston’s Sharia Pipeline Exposed: Texas Madrasa Builds Islamic Boarding School to Indoctrinate Children in 'Polluted' America (Video)
The Darul Quran project exemplifies Islam’s subversive dual-front strategy: an internal front quietly constructing insulated Sharia enclaves and indoctrinating children in a “pure Islamic environment” amid a “polluted” American culture of kufr and fisq, while an external front leverages political proxies, community outreach, and constitutional protections to advance Islamic influence without overt confrontation.