Muslim Network TV Attacks Charlie Kirk — End Its Nonprofit Shield (Video)
Sharia-adherent anchor Ilya Batul used Muslim Network TV to brand Charlie Kirk a Muslim-hating, anti-immigrant bigot and election liar—claiming that honoring him was endorsing hate.
When Muslim Network TV — a U.S.-based broadcaster with Canadian programming — opened its nightly news by sneering at the memory of slain American activist Charlie Kirk, it exposed more than contempt for conservatives. It revealed how radical media operations exploit U.S. nonprofit protections to pump out propaganda under the cover of charity.